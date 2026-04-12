21:10, 12 апреля 2026

В ДНР заметили «двухметровых отморозков» из страны НАТО

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Финские наемники прибыли на красноармейское (покровское) направление в подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет aif.ru со ссылкой на финского военного корреспондента Кости Хейсканена.

«На покровское направление прибыло десять отморозков, двухметровых финнов. (...). Вот с такой гадостью сражается армия России», — заявил он.

По словам военкора, вместе с финнами прибыли норвежцы, наемники уже прошли подготовку.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии обнародовало инструкции для граждан, желающих воевать на стороне ВСУ в качестве наемников. В публикации отмечается, что участие в боевых действиях на стороне Киева не является военным преступлением на территории североевропейской страны.

