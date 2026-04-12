В ДНР заметили «двухметровых отморозков» из страны НАТО

Военкор Хейсканен: Финские наемники ВСУ прибыли на красноармейское направление

Финские наемники прибыли на красноармейское (покровское) направление в подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет aif.ru со ссылкой на финского военного корреспондента Кости Хейсканена.

«На покровское направление прибыло десять отморозков, двухметровых финнов. (...). Вот с такой гадостью сражается армия России», — заявил он.

По словам военкора, вместе с финнами прибыли норвежцы, наемники уже прошли подготовку.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии обнародовало инструкции для граждан, желающих воевать на стороне ВСУ в качестве наемников. В публикации отмечается, что участие в боевых действиях на стороне Киева не является военным преступлением на территории североевропейской страны.