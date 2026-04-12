15:47, 12 апреля 2026Россия

В Крыму испекли гигантский кулич

В Крыму испекли гигантский кулич весом 600 килограммов
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму местные пекари изготовили гигантский кулич к Пасхе весом 600 килограммов. Об этом пишет РИА Новости.

Директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко рассказал, что крымские специалисты испекли кулич диаметром 3,5 метра. Изделие, состоящее из сотен маленьких куличей, было украшено цветами из зефира и 53 пряниками с изображениями основных достопримечательностей полуострова. Жиленко добавил, что выпечка была освящена, после чего ее раздали всем посетителям парка.

Годом ранее крымские пекари приготовили кулич весом 70 килограммов и 2,5 метра в окружности.

Диетолог Елена Соломатина назвала безопасное количество шапочек из глазури от кулича. Любителям этого лакомства она посоветовала обращать внимание на то, из чего они сделаны. По словам врача, 10-20 граммов шапочки из глазури вместе с куском пасхального кулича должно быть достаточно.

    Последние новости

    Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива

    На фоне голосования в Венгрии ставки на поражение Орбана выросли еще больше

    АвтоВАЗ бесплатно установит на пятилетние Lada Granta новое оборудование

    «Сочи» одержал на выезде победу над ЦСКА

    Израиль отреагировал на сожжение чучела Нетаньяху в европейской стране

    Паводки в российском регионе затопили жилые дома

    Заявлявший о ненависти к русским бразильский боец UFC извинился

    В Крыму испекли гигантский кулич

    Российский стоматолог потерял в желудке девятилетней девочки иглу

    Путин проведет переговоры с президентом Индонезии

    Все новости
