РИА Новости: В Крыму испекли гигантский кулич весом 600 килограммов

В Крыму местные пекари изготовили гигантский кулич к Пасхе весом 600 килограммов. Об этом пишет РИА Новости.

Директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко рассказал, что крымские специалисты испекли кулич диаметром 3,5 метра. Изделие, состоящее из сотен маленьких куличей, было украшено цветами из зефира и 53 пряниками с изображениями основных достопримечательностей полуострова. Жиленко добавил, что выпечка была освящена, после чего ее раздали всем посетителям парка.

Годом ранее крымские пекари приготовили кулич весом 70 килограммов и 2,5 метра в окружности.

Диетолог Елена Соломатина назвала безопасное количество шапочек из глазури от кулича. Любителям этого лакомства она посоветовала обращать внимание на то, из чего они сделаны. По словам врача, 10-20 граммов шапочки из глазури вместе с куском пасхального кулича должно быть достаточно.

