В России оценили финансовые последствия выхода США из ВОЗ

МИД: Финансовые последствия выхода США из ВОЗ незначительны

В МИД России оценили финансовые последствия выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявив, что они незначительны для других стран. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор департамента международных организаций ведомства Кирилл Логвинов.

По его словам, после прекращения платежей со стороны США был сокращен бюджет.

Ранее ВОЗ отреагировала на выход США из структуры, выразив надежду на скорое возвращение Вашингтона. Там понадеялись на возвращение Штатов и их активное участие в организации.