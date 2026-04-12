В России ответили на вопрос об ожидающихся от Украины шагах

Никаких шагов по урегулированию конфликта со стороны Украины не будет, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».
«Я думаю, что никаких шагов со стороны Украины не будет. Потому что для [украинского президента Владимира] Зеленского единственный способ выжить в политическом плане — это продолжение войны, опираясь на поддержку всех европейских стран, прежде всего Франции, Германии, Великобритании. Поэтому я думаю, что будут сложные переговоры, но вряд ли они как-то продвинут ситуацию в плане подписания мирного договора», — заявил Джабаров.
Сенатор допустил, что в отношениях Москвы и Киева произойдет пауза до очередного всплеска неонацизма на Украине.
«Поэтому главное нам сейчас — освободить наши территории. И дальше быть готовыми к тому, что рано или поздно этот режим снова пойдет с походом на Восток. Он иначе существовать не может. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Очень много зависит от экономических проблем — в плане энергетики и так далее. Мы готовы к переговорам. Об этом президент говорил. Готовы завершить военные действия. Но главное, чтобы была готова вторая сторона, а она к этому не готова», — заключил он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что когда Вооруженные сил России выйдут к границам новых регионов РФ, начнется сложный переговорный процесс.