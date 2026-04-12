20:02, 12 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на вопрос об ожидающихся от Украины шагах

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Никаких шагов по урегулированию конфликта со стороны Украины не будет, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что никаких шагов со стороны Украины не будет. Потому что для [украинского президента Владимира] Зеленского единственный способ выжить в политическом плане — это продолжение войны, опираясь на поддержку всех европейских стран, прежде всего Франции, Германии, Великобритании. Поэтому я думаю, что будут сложные переговоры, но вряд ли они как-то продвинут ситуацию в плане подписания мирного договора», — заявил Джабаров.

Сенатор допустил, что в отношениях Москвы и Киева произойдет пауза до очередного всплеска неонацизма на Украине.

«Поэтому главное нам сейчас — освободить наши территории. И дальше быть готовыми к тому, что рано или поздно этот режим снова пойдет с походом на Восток. Он иначе существовать не может. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Очень много зависит от экономических проблем — в плане энергетики и так далее. Мы готовы к переговорам. Об этом президент говорил. Готовы завершить военные действия. Но главное, чтобы была готова вторая сторона, а она к этому не готова», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что когда Вооруженные сил России выйдут к границам новых регионов РФ, начнется сложный переговорный процесс.

