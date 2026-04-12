В США обеспокоились превосходством России в производстве БПЛА

NYT: Пентагон считает, что Россия превзошла США в производстве БПЛА

Россия опережает США в производстве высокотехнологичных дронов. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на Пентагон.

«Согласно оценкам, Россия также опережает [США] в постройке предприятий, которые могут производить высокотехнологичные дроны», — пишет издание.

По словам источников газеты, программа США по производству боевых БПЛА уступает и китайской.

Ранее в марте обозреватель Business Insider Шинейд Бейкер писала, что дроны-камикадзе Shahed-136 за счет дешевизны и высокой эффективности изменили облик современных военных конфликтов.