Врач назвала размер безопасной порции кулича

Врач Белоусова: Взрослому стоит есть не более 150 граммов кулича в день

Взрослому человеку желательно съедать не более 120-150 граммов пасхального кулича в день, причем лучше всего в качестве десерта после основного приема пищи. Об этом РИА Новости рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.

Врач подчеркнула, что главным правилом безопасного для здоровья употребления кулича является умеренность. Специалист напомнила, что кулич — это, по сути, сладкий хлеб. Белая мука, большое количество сахара и насыщенные жиры из сливочного масла делают его продуктом, который при чрезмерном потреблении способствует набору лишнего веса, повышению уровня холестерина и негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Ранее руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой рассказал, что делать с остатками пасхальной трапезы.