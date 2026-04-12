15:30, 12 апреля 2026

Врач предупредила о четырех причинах обратиться к врачу после укуса клеща

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Педиатр, главный врач клиники «Семейная» на Новой Риге Мария Чахнашвили рассказала, когда надо обязательно обратиться к врачу после укуса клеща. Четыре причины сделать это она назвала «Ленте.ру».

Чахнашвили предупредила: прежде всего надо обратиться к врачу, если удалить клеща самостоятельно не вышло или если есть сомнения, что его удалось извлечь целиком.

Кроме того, медицинская помощь нужна, если человека укусили в регионе, где распространены клещевые инфекции, такие как энцефалит или боррелиоз. Врач подчеркнула: в этом случае особенно важно обратиться к доктору, если клещ находился на коже более 24 часов — длительное присасывание увеличивает риск заражения.

«Обязательно сходите к врачу, если после укуса у вас появились такие тревожные симптомы, как лихорадка, высокая температура, сильная головная боль, слабость, мышечная ломота, тошнота, рвота. Характерным признаком является кольцевидное покраснение вокруг места укуса. Поздние проявления этого заболевания — паралич лицевого нерва, судороги, сильная боль в суставах», — добавила Чахнашвили.

Ранее терапевт Шота Каландия раскрыл россиянам порядок действий при укусе клеща. В этой ситуации он посоветовал действовать быстро, но без паники.

