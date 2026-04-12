Взявшим кредит на мошенников россиянам дали пошаговую инструкцию

Депутат Панеш: В случае мошеннического кредита нужно действовать по алгоритму

Когда человек внезапно узнает, что на нем висит кредит, который он не брал, ему нужно действовать по четкому алгоритму, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР»). Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Попавшему в такую ситуацию человеку надо первым делом получить полную информацию об этом кредите, рассказал Панеш. Он посоветовал заказать кредитную историю через портал «Госуслуги» или в любом бюро кредитных историй. Также депутат порекомендовал сохранить чеки, выписки по картам, данные геолокации, показания свидетелей, которые могут подтвердить местонахождение пострадавшего в день оформления кредита.

«С выпиской из кредитной истории идите в отделение банка, который выдал кредит. Подайте письменное заявление о том, что кредит оформлен мошенническим путем. Требуйте предоставить копии документов, которые предоставлял "заемщик" (чаще всего это копия паспорта). Важно зафиксировать сам факт обращения. Банк обязан провести внутреннюю проверку. Если выяснится, что кредит оформлен по поддельным документам, банк должен аннулировать долг», — рассказал парламентарий.

Ключевым шагом Панеш назвал обращение в полицию — по факту мошенничества нужно возбудить уголовное дело по статье 159 УК РФ. Заявление подается в ближайшее отделение полиции, при этом делать это можно лично, через сайт МВД или по телефону 112, напомнил депутат.

«Что указать в заявлении: точную дату, когда вы узнали о кредите, название банка, сумму, обстоятельства. Важно сформулировать: "Прошу установить виновных и возместить причиненный ущерб". К заявлению приложите: копию паспорта, выписку из кредитной истории, все собранные доказательства. После подачи заявления обязательно получите талон-уведомление с регистрационным номером. Это подтверждение, что ваше обращение принято», — порекомендовал он.

Полиция обязана принять заявление даже при отсутствии паспорта, но лучше иметь его при себе Каплан Панеш депутат Госдумы

Панеш добавил, что после получения талона-уведомления необходимо отслеживать его решение, которое принимают не позднее 30 суток, но чаще — за 10 суток. Если банк отказывается признавать долг чужим, а полиция затягивает расследование или отказывает в возбуждении дела, нужно идти в суд, подавать жалобу в прокуратуру или обратиться в Отдел «К» МВД, который специализируется на киберпреступлениях, отметил он.

«Пока вы не докажете, что кредит мошеннический, формально долг висит на вас. Поэтому действовать нужно максимально быстро. Ни в коем случае не платите даже части этого кредита. Платеж будет расценен как ваше согласие с долгом, и доказать обратное станет гораздо сложнее», — предупредил Панеш.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с записью к врачу. Жертва получает письмо от имени медицинского учреждения.