03:52, 12 апреля 2026Экономика

Юрист рассказала о невозможности выселения бывшего члена семьи по одной причине

Юрист Лахтина: Если у бывшего члена семьи нет другого жилья, его нельзя выселить
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Закон защищает права некоторых категорий граждан, которых лишить жилья практически невозможно. Об этом рассказала доцент РЭУ им. Плеханова Татьяна Лахтина в интервью агентству «Прайм».

Статья 209 Гражданского кодекса действительно дает собственнику право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, но это право не абсолютно. Выселение допускается только по основаниям, предусмотренным законом, и без согласия выселяемого — исключительно через суд. Однако существуют случаи, когда выселение становится невозможным.

«Например, право пользования квартирой может быть сохранено за бывшим членом семьи на основании соглашения между собственником и бывшим членом его семьи или на основании решения суда. Суд может вынести решение о сохранении права пользования жилым помещением на определенный срок, если у бывшего члена семьи нет другого жилья и нет возможности обеспечить себя другим жильем в силу имущественного положения и других обстоятельств, например состояния здоровья», — пояснила Лахтина.

Членами семьи собственника признаются супруг, дети и родители, а также другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы, если их вселили в качестве членов семьи.

Ранее стало известно, что две трети россиян хотели бы жить поближе к родным либо перевезти их к себе.

    Последние новости

    Россия и Украина обменялись пленными перед Пасхой. По меньшей мере семь человек удерживались ВСУ как заложники

    Юрист рассказала о невозможности выселения бывшего члена семьи по одной причине

    В Финляндии допустили конфликт НАТО с Россией

    Маргарита Симоньян рассказала об операции по удалению груди

    Стало известно о неизменности статуса Ормузского пролива

    Спрогнозированы потери ВСУ после Пасхи

    В Москве появились новые пасхальные украшения

    Переговоры между Ираном и США в Исламабаде продолжатся в воскресенье

    Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за один жест

    В России рассказали о попытках вербовать доминиканцев в ряды ВСУ

    Все новости
