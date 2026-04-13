01:00, 13 апреля 2026

Супермодель примерила на камеру бикини в честь 61-летия и удивила фанатов

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Известная американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова примерила на камеру бикини и удивила поклонников. Кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица записала видео в честь 61-летия. В нем она предстала в раздельном красно-белом купальнике, состоящем их плавок и бюстгальтера с тонкими завязками. Поризкова продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, прежде чем надела пляжное платье и солнцезащитные очки.

Ролик знаменитости набрал 68,8 тысячи лайков и около четырех тысяч комментариев. Поклонники оказались в восторге от формы звезды подиумов: «У тебя шикарные пропорции», «Ты прекрасна. Этот купальник смотрится на тебе великолепно», «Ты вдохновляешь! Спасибо за честность», «Само совершенство», «Мечтаю выглядеть также в 61 год».

В июле прошлого года Паулина Поризкова высказалась о старении.

