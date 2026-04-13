Американские военные вернулись к борьбе с катерами в Тихом океане

Американские военные обстреляли два катера в восточной части Тихого океана. Кадры опубликовало Южное командование Вооруженных сил (ВС) США на странице в соцсети X.

«Данные разведки подтвердили, что эти суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и были задействованы в операциях по незаконному обороту наркотиков. В результате первого удара двое наркотеррористов были уничтожены, один выжил. При втором ударе ликвидированы трое наркотеррористов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сразу после завершения боевых действий командование уведомило Береговую охрану США о необходимости задействовать поисково-спасательную систему для оказания помощи выжившему.

В марте США совместно с вооруженными силами Эквадора начали операцию против террористических организаций латиноамериканской страны.