Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:20, 13 апреля 2026Мир

Американские военные вернулись к борьбе с катерами в Тихом океане

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Американские военные обстреляли два катера в восточной части Тихого океана. Кадры опубликовало Южное командование Вооруженных сил (ВС) США на странице в соцсети X.

«Данные разведки подтвердили, что эти суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и были задействованы в операциях по незаконному обороту наркотиков. В результате первого удара двое наркотеррористов были уничтожены, один выжил. При втором ударе ликвидированы трое наркотеррористов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сразу после завершения боевых действий командование уведомило Береговую охрану США о необходимости задействовать поисково-спасательную систему для оказания помощи выжившему.

В марте США совместно с вооруженными силами Эквадора начали операцию против террористических организаций латиноамериканской страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok