Анонсирован первый запуск с комплекса «Нового старта»

Баканов: Первый запуск с комплекса «Нового старта» состоится в 2027 году

Первый запуск с комплекса «Нового старта» состоится в 2027 году, заявил в эфире радиостанции «Вести FM» генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Руководитель напомнил, что «Новый старт» является совместным проектом частного инвестора и госкорпорации. «Они строят площадку на космодроме Восточный за свои деньги. Первый запуск должен состояться в первом квартале 2027 года», — сказал гендиректор.

По его словам, частный инвестор хочет заниматься ракетами с возвращаемыми ступенями.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что создаст двигатель НК-3 тягой 4,5 тонны для первой и второй ступеней перспективной сверхлегкой ракеты «Воронеж», который будет работать на экологически чистом топливе.

В феврале главный конструктор компании Space Energy Георгий Емелин заявил РИА Новости, что запуск первой частной российской сверхлегкой ракеты «Орбита» состоится в первом квартале 2027 года.