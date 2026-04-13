Бабушка во Владивостоке попала под суд за гибель внука

Во Владивостоке бабушка ответит в суде за инцидент с гибелью внука на тюбинге

Бабушку пятилетнего ребенка, погибшего во время катания на тюбинге во Владивостоке, будут судить за причинение смерти по неосторожности. Подробности раскрыла объединенная пресс-служба судов Приморья в мессенджере MAX.

Согласно версии следствия, двоюродная бабушка малолетнего добровольно взяла на себя обязанность о заботе за здоровьем ребенка, однако не пресекла то, что он катался с горки в лесу на тюбинге. Следователи считают, что из-за преступной небрежности обвиняемой ребенок ударился головой о дерево. Мальчик скончался в карете скорой помощи.

Материалы дела поступили в Первореченский районный суд Владивостока. В настоящее время решается вопрос о принятии уголовного дела к производству.

Ранее сообщалось, что в Костроме ребенок, скатившись с горки, упал в открытый канализационный люк. Очевидцам удалось оперативно вытащить его из колодца.