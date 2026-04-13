Бейонсе пришла на светский вечер в прозрачном корсете

Американская певица Бейонсе вышла в свет в откровенном образе. Кадры публикует People.

44-летняя исполнительница отметила запуск коллекции средств для укладки волос собственного бренда Cécred на светской вечеринке в Лос-Анджелесе.

На мероприятие звезда пришла в прозрачном корсете с глубоким декольте, которое подчеркивало ее грудь. Свой образ она дополнила телесными сетчатыми колготками, объемным блейзером с кружевной отделкой и туфлями на каблуках.

Вместе с Бейонсе вечер посетили ее 14-летняя дочь Блю Айви и 72-летняя мать Тина Ноулз.

В феврале Бейонсе кардинально сменила имидж. Исполнительница, отказавшись от длинных волос, показала новую стрижку боб.

