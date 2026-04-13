14:56, 13 апреля 2026

Бывший главный борец с коррупцией российского региона получил 11 лет колонии

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Стерлитамаке осудили бывшего главного борца с коррупцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, Сергей Миронов был начальником отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Он узнал, что директор одной из коммерческих компаний занимался поставками продуктов по завышенной стоимости, и рассказал об этом своему знакомому. Тот встретился с предпринимателем и от имени представителя силового ведомства потребовал шесть миллионов рублей за молчание об откатах.

Миронова задержали в момент получения денег.

Суд приговорил его к 11,5 года колонии строгого режима, а также лишил звания подполковника полиции и назначил штраф в размере 60 миллионов рублей. Соучастника приговорили к семи годам колонии и штрафу в размере 30 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что оглашено решение для занимавшего пост семь дней российского мэра-рекордсмена.

