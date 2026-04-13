05:59, 13 апреля 2026Мир

Де Голль призвал Францию вступить в БРИКС

Пьер де Голль заявил, что Франция должна вступить в БРИКС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Франции следует вступить в БРИКС. Об этом ТАСС заявил внук президента Франции генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.

По его словам, Франция должна опираться на многополярный мир. Присоединение Парижа к межгосударственному объединению позволит обеспечить демократический баланс сил, отметил гуманист.

Де Голль также считает, что Франции стоит полностью пересмотреть отношения с США. Он указал, что действующая администрация Белого дома стала агрессивной и непредсказуемой в попытках контролировать каждую страну.

Ранее де Голль заявил, что Франции следует «вернуть себе свою роль», выйдя из объединенного командования альянса, как в 1966 году. Он подчеркнул, что с течением времени альянс «кардинально изменил свою роль», став инструментом гегемонистского завоевания под предлогом обеспечения безопасности.

