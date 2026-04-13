06:42, 13 апреля 2026Мир

Де Голль высказался о нападении России на Европу

Внук де Голля назвал утверждения о нападении России на Европу абсурдом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr / XinHua / Global Look Press

Россия не собирается нападать на Европу, утверждения об обратном являются абсурдом. Об этом в интервью ТАСС заявил Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля.

«Россия никогда не хотела и не хочет вторгаться во Францию или другие европейские страны. Это абсурд. Это ложь, широко распространяемая европейскими политтехнологами», — сказал он.

По его словам, РФ стремится не к конфликту, а к равновесию и балансу в отношениях с европейскими странами.

Ранее Пьер де Голль призвал Францию вступить в БРИКС. По его мнению, присоединение Парижа к межгосударственному объединению позволит обеспечить демократический баланс сил, отметил гуманист.

