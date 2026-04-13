Бывший СССР
23:31, 13 апреля 2026

В Раде раскрыли последствия блокировки Ормузского пролива

В Раде раскрыли последствия блокировки Ормузского пролива
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Stringer / Reuters

Морская блокада Ормузского пролива, о которой заговорили на фоне провала переговоров между Ираном и США, способна еще больше усугубить кризис в энергетической сфере. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

По его мнению, рынок лишится даже тех 10 процентов от стандартного объема нефтетрафика из Персидского залива (15 танкеров в сутки вместо 130), которые идут сейчас. Это, с одной стороны, представляет собой «безусловный суперприз» для России и США, которые увеличили отгрузку из американских портов на треть, отметил он. Но с другой — это фактор роста цен и толчок к глобальной рецессии, подчеркнул политик.

Иран, как считает Дубинский, от такой блокады будет задыхаться месяцы, в течение которых мировую экономику будет «штормить не меньше». При этом Украину в этих условиях ожидает риск военного поражения от России, так как «до наших проблем дела уже не будет ни США, ни Европе».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в соцсети Х прокомментировал решение США заблокировать Ормузский пролив, обратившись к антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

    Последние новости

    Эрдоган пригрозил Израилю войной

    Иран оценил ущерб от ударов США и Израиля

    Стало известно о массовых загадочных смертях и исчезновениях исследователей космоса и НЛО

    Популярные фрукты назвали защитниками мозга при инсульте

    Раскрыта причина смерти известного российского кинооператора Бека

    Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана

    «Он был ужасным человеком». Как отец Илона Маска стал героем российских СМИ и что известно о скандальном бизнесмене?

    Джазовую певицу ударило током в студии в центре Москвы

    Европейская страна проведет референдум по выходу из НАТО

    Пострадавший из-за падения легковушки с моста впал в кому

    Все новости
