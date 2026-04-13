В Раде раскрыли последствия блокировки Ормузского пролива

Дубинский: Блокировка Ормузского пролива усугубит кризис в энергетической сфере

Морская блокада Ормузского пролива, о которой заговорили на фоне провала переговоров между Ираном и США, способна еще больше усугубить кризис в энергетической сфере. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

По его мнению, рынок лишится даже тех 10 процентов от стандартного объема нефтетрафика из Персидского залива (15 танкеров в сутки вместо 130), которые идут сейчас. Это, с одной стороны, представляет собой «безусловный суперприз» для России и США, которые увеличили отгрузку из американских портов на треть, отметил он. Но с другой — это фактор роста цен и толчок к глобальной рецессии, подчеркнул политик.

Иран, как считает Дубинский, от такой блокады будет задыхаться месяцы, в течение которых мировую экономику будет «штормить не меньше». При этом Украину в этих условиях ожидает риск военного поражения от России, так как «до наших проблем дела уже не будет ни США, ни Европе».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в соцсети Х прокомментировал решение США заблокировать Ормузский пролив, обратившись к антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».