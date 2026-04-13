16:29, 13 апреля 2026

Эффективность иранских «газонокосилок» для истощения ПВО оценили

Лямин: Иран применял дроны Shahed-136 для истощения системы ПВО противника
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Farsnews.ir

Дроны-камикадзе Shahed-136, которые Иран активно применял в ходе ответных ударов по объектам США и их союзников, позволяют истощать системы противовоздушной обороны (ПВО) противника. Эффективность относительно дешевых средств поражения оценил военный эксперт Юрий Лямин в беседе с «Известиями».

Как пишет издание, простой беспилотник стал «рабочей лошадкой» конфликта. Shahed-136 оснащен двухтактным двигателем внутреннего сгорания с характерным звуком, напоминающим работу газонокосилки. Аппарат летает на высотах до четырех тысяч метров со скоростью более 170 километров в час. Shahed-136 несет мощную боевую часть весом 40-50 килограммов.

«С их помощью Иран часто перегружал ПВО противника: заставлял тратить дорогостоящие зенитные ракеты комплексов Patriot и THAAD на поражение недорогих дронов, после чего наносил удар баллистическими ракетами», — сказал эксперт.

По его словам, Shahed стал «классикой беспилотной авиации». В частности, США применяли доработанную копию иранского аппарата в ходе ударов по Ирану.

Ранее в апреле бывший сотрудник Пентагона Майкл Горовиц сообщил, что стоимость производства 400 ракет Tomahawk сравнима с затратами на выпуск 46 тысяч дронов LUCAS, созданных на основе Shahed-136.

