Российским госструктурам перестало хватать денег на автомобили

«Ведомости»: Госзакупки автомобилей в первом квартале упали на 26 % в штуках

По итогам первого квартала 2026 года объем тендеров на приобретение автомобилей госструктурами в России упал в годовом выражении на 26 процентов в штуках и на 19 процентов в деньгах. Об этом со ссылкой на данные поисково-аналитической системы «Тендерплан» пишут «Ведомости».

В общей сложности за три месяца было проведено 1347 тендеров на сумму 6,99 миллиарда рублей. Больше всего в абсолютном выражении снизились закупки автомобилей Lada — минус 32 процента в машинах (464 тендера) и минус 42 процента в денежном выражении (1,1 миллиарда рублей).

В относительном выражении с наибольшим провалом столкнулся «Москвич» — минус 63 процента и минус 73 процента соответственно (21 тендер и 58,8 миллиона рублей).

Между тем у бренда Voyah производства липецкого «Моторинвеста» наблюдается 12-кратный рост по количеству и восьмикратный — по деньгам, до 12 тендеров и 83,8 миллиона рублей. Также рост в денежном выражении на 15 процентов показал Haval, до 700,3 миллиона рублей.

Директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев заметил, что госструктуры сталкиваются с теми же проблемами, что и другие группы потребителей, — это заметный рост цен на машины на фоне сокращения доступных средств.

Как отмечается в материале, снижение госзакупок в годовом выражении происходит одновременно с ростом продаж новых легковых автомобилей. Однако, в отличие от остальных потребителей, госструктурам доступны только модели из приоритетного списка Минпромторга, который существенно ограничен по сравнению с рынком.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Volkswagen в России в первом квартале выросли до 3361 единицы, что на 352 процента больше, чем годом ранее. Кроме того, более чем на 90 процентов выросли продажи новых BMW. Оба автомобильных бренда официально не представлены в стране.