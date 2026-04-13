Экс-премьер Украины рассказал о рисках мирного урегулирования

08:57, 13 апреля 2026

Азаров: Киев сохранит враждебность, если свести урегулирование только к Донбассу
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Украина останется враждебной в случае, если урегулирование конфликта ограничить только вопросом Донбасса. Об этом в беседе с журналистами ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, занимавший этот пост с 2010 по 2014 годы.

По его мнению, Киев сможет заниматься размещением иностранных баз и ракет на своей территории, если сконцентрировать все мирное урегулирование на Донбассе. Он подчеркнул, что все остальные территории, находящиеся под контролем нынешних властей Украины, сохранят свою враждебность.

«Например, на бумаге будет написано: неразмещение баз НАТО на украинской территории. Ну будет она называться не база, а будет называться учебно-подготовительным центром», — предупредил экс-премьер, добавив, что Киев может захотеть размещать там ракеты.

Ранее Николай Азаров заявил, что сейчас видны сигналы, которые говорят о том, что далеко не все спикеры в европейских странах согласны поддерживать президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, не стоит забывать про Венгрию и Словакию в вопросе блокировки многомиллиардного кредита для Киева, выделяемого западными партнерами.

    Последние новости

    «Трамп проиграл». В России сделали неожиданный вывод после итогов выборов в Венгрии

    В отношении журналистки-иноагента возбудили дело в России

    Иран резко ответил США на угрозу морской блокады

    Известного ведущего-педофила поймали на нарушении и вернули в тюрьму

    Цены на нефть перешли к росту на фоне угроз морской блокады Ирана

    Определены перспективы яхт-клуба главаря одной из самых жестоких ОПГ Москвы

    55-летняя женщина нашла 29-летнего бойфренда и снова ощутила себя сексуальной

    Новым директором разведки Израиля «Моссад» стал уроженец Белоруссии

    На Курильских островах произошло землетрясение

    Внешность бабушки трех внуков покорила россиян

    Все новости
