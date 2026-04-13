Азаров: Киев сохранит враждебность, если свести урегулирование только к Донбассу

Украина останется враждебной в случае, если урегулирование конфликта ограничить только вопросом Донбасса. Об этом в беседе с журналистами ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, занимавший этот пост с 2010 по 2014 годы.

По его мнению, Киев сможет заниматься размещением иностранных баз и ракет на своей территории, если сконцентрировать все мирное урегулирование на Донбассе. Он подчеркнул, что все остальные территории, находящиеся под контролем нынешних властей Украины, сохранят свою враждебность.

«Например, на бумаге будет написано: неразмещение баз НАТО на украинской территории. Ну будет она называться не база, а будет называться учебно-подготовительным центром», — предупредил экс-премьер, добавив, что Киев может захотеть размещать там ракеты.

Ранее Николай Азаров заявил, что сейчас видны сигналы, которые говорят о том, что далеко не все спикеры в европейских странах согласны поддерживать президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, не стоит забывать про Венгрию и Словакию в вопросе блокировки многомиллиардного кредита для Киева, выделяемого западными партнерами.