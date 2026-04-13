19:11, 13 апреля 2026Спорт

Емельяненко сравнил себя с потрепанными носками

Боец ММА Александр Емельяненко рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью
Владислав Уткин
Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Боец Александр Емельяненко сравнил себя с потрепанными носками. Его слова приводит Sport24.

«Я ничего не прячу. Я показываю людям, что я такой же, как и вы. И отдыхать люблю, и тренироваться, побеждать. Пью — и выхожу из этой зависимости алкогольной. Такой же, как и вы. Простой, как носки потрепанные», — сказал Емельяненко.

Также боец рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью. «Я пришел в реабилитационный центр "Иман" — и вылечился, выздоровел. Не с первого раза, были срывы у меня. И сейчас я работаю в реабилитационном центре "Иман" — спасаю зависимых от игромании, наркомании и алкоголизма», — отметил Емельяненко.

Ранее спортсмен рассказал о проблемах с поиском невесты. «Они смотрят не на мои жизненные качества и чувства. Они смотрят на мой карман. У меня есть имя. Если бы я был не Емельяненко, а обычным парнем, то они бы даже не посмотрели в мою сторону», — заявил Емельяненко.

