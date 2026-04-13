Еще одна страна отказалась от участия в блокаде Ормузского пролива

Sky News Australia: Австралия отказалась от участия в блокаде Ормузского пролива

Австралия не рассматривает возможность участия в блокаде Ормузского пролива со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом в разговоре с каналом Sky News Australia сообщил замглавы австралийского Министерства иностранных дел (МИД) Мэтт Тислтуэйт.

«Мы считаем, что лучший способ добиться прочного мира и в конечном счете обеспечить снижение цен на бензин для австралийцев — это урегулирование путем переговоров», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Великобритания также не станет принимать участие в блокаде Ормузского пролива. Представитель правительства Соединенного Королевства сообщил, что Лондон работает с Парижем и другими партнерами над созданием коалиции для защиты свободного судоходства.