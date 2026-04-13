Федерация водного поло Украины призвала отменить матч с россиянами

Федерация водного поло Украины потребовала отменить матч Кубка мира с Россией

Федерация водного поло Украины (ФВПУ) обратилась к Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с требованием отменить матч Кубка мира, в котором украинской сборной предстоит встретиться с россиянами. Об этом сообщил порталу «Чемпион» представитель ФВПУ и экс-капитан сборной Украины Александр Дядюра, передает ТАСС.

По мнению украинской стороны, данного матча «вообще не должно быть». Уточняется, что в настоящее время ведутся разговоры с организаторами о решении этого вопроса. «Предварительно они говорили, что матча не будет», — сообщил Дядюра. Однако ответа международной федерации на текущий момент нет.

Ранее сборная России выиграла во всех матчах группового этапа второго дивизиона Кубка мира по водному поло. Таким образом, сборная России заняла первое место в группе А.