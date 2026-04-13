Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
04:14, 13 апреля 2026

Федерация водного поло Украины призвала отменить матч с россиянами

Марина Совина
Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Федерация водного поло Украины (ФВПУ) обратилась к Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с требованием отменить матч Кубка мира, в котором украинской сборной предстоит встретиться с россиянами. Об этом сообщил порталу «Чемпион» представитель ФВПУ и экс-капитан сборной Украины Александр Дядюра, передает ТАСС.

По мнению украинской стороны, данного матча «вообще не должно быть». Уточняется, что в настоящее время ведутся разговоры с организаторами о решении этого вопроса. «Предварительно они говорили, что матча не будет», — сообщил Дядюра. Однако ответа международной федерации на текущий момент нет.

Ранее сборная России выиграла во всех матчах группового этапа второго дивизиона Кубка мира по водному поло. Таким образом, сборная России заняла первое место в группе А.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok