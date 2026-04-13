13:34, 13 апреля 2026

Фитнес-манекенщик обвинил ананас в сильных болях и лишился части кишечника

Mirror: 46-летний мужчина чудом избежал установки колостомы после заворота кишок
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nvr Endng Anupam / Unsplash

Фитнес-манекенщик Ли Фриман рассказал, как чудом избежал установки колостомы после заворота кишок из-за съеденного накануне ананаса. Его историю опубликовало Mirror.

По словам 46-летнего мужчины, в марте 2026 года перед очередной фотосессией он почувствовал резкую боль в животе. Через несколько минут боли стали такими сильными, что он начал бить себя по лицу. В резком ухудшении самочувствия он обвинил съеденный утром ананас. «Ананас богат пищеварительными ферментами, и я немного изменил свой рацион питания, чтобы подготовиться к фотосессии. Я решил снова включить в свой рацион ананасы, чтобы улучшить пищеварение», — вспоминает он.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
То ли большая, то ли малая Медведица Как худеет самая известная толстушка Америки
То ли большая, то ли малая МедведицаКак худеет самая известная толстушка Америки
17 марта 2017

Мужчину госпитализировали и после двух дней обследования диагностировали у него перекрут кишечника — опасную форму острой кишечной непроходимости, при которой петля кишки поворачивается вокруг своей оси, перекрывая кровоснабжение и просвет. Ему была проведена срочная операция, в ходе которой он лишился от 15 до 18 сантиметров тонкой кишки.

«Врач вырезал деформированную, пораженную болезнью часть кишечника и каким-то образом избавил меня от ношения колостомического мешка, за что я бесконечно благодарен. Медсестры сказали, что если бы я не был таким подтянутым и здоровым, то, вероятно, не справился бы и мне поставили бы колостомический мешок», — рассказал Ли.

Ранее австралийка Сумбул Ари рассказала, что в течение 11 месяцев испытывала постоянный зуд, сильную усталость и ночную потливость. Первоначально врачи подозревали заболевание кожи, но позже выявили рак.

    Последние новости

    В Кремле прокомментировали поражение Орбана на выборах в Венгрии

    США осыпали комплиментами «потенциального нового лидера» Ирана

    В российском городе из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали почти 700 человек

    Криминальный статус помогал российскому бизнесмену зарабатывать миллионы

    В офисе Зеленского сделали заявление о снижении призывного возраста

    Россиянин пришел в себя после пяти часов клинической смерти

    В России оценили риски распространения оспы обезьян

    Трамп признал угрозу затягивания США в войну с Ираном

    На Украине рассказали о запуске «гиперзвуковых ракет»

    На Ближнем Востоке восстановили режим работы важнейшего энергообъекта

    Все новости
