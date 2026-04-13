20:48, 13 апреля 2026

ФСБ предложила расширить пограничный режим в акватории у портов Ленобласти

ФСБ приготовила проект приказа о расширении контроля у портов Ленобласти
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предложила расширить пограничный режим в акватории у стратегических объектов на подходах к портам Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект ведомственного приказа.

В проекте документа говорится: «Внести в приложение № 1 к приказу ФСБ России от 10 июля 2007 года № 355 "Об определении участков (районов) внутренних вод Российской Федерации, в пределах которых устанавливается пограничный режим" изменения согласно приложению к настоящему приказу».

По проекту раздел «Балтийское море» предлагается изложить так: «Восточнее условной линии мыс Бычья Голова – мыс Вепревский – восточная оконечность островов Северный Березовый, Большой Березовый – мыс Шепелевский». Кроме того, предлагается дополнить приложение разделом «Берингово море» в Анадырском лимане.

В ведомстве объяснили, что вносимые изменения позволят обеспечить контроль за маломерными судами вблизи портовой инфраструктуры, критически важных объектов на подходам к портам Ленинградской области и ледовым переправам в Анадырском лимане и заливе Корфа Берингова моря.

