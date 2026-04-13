Назван самый популярный смартфон Samsung

ZDNet Korea: Galaxy S26 оказался самым продаваемым смартфоном Samsung

Базовый Galaxy S26 оказался самым популярным смартфоном Samsung из новых устройств. Об этом сообщает издание ZDNet Korea.

Инсайдеры выяснили, что новая линейка смартфонов Samsung оказалась популярней, чем этого ожидала компания. Изначально IT-гигант из Южной Кореи заказал 2,4 миллиона устройства, а недавно поднял план до 3 миллионов аппаратов.

Самым востребованным в продаже телефоном корейского бренда специалисты назвали стартовый Galaxy S26. Из-за высокого спроса фирме пришлось увеличить производство модели на 500 тысяч единиц — причем только в апрель.

При этом Galaxy S26+, судя по всему, провалился в продаже. По данным ZDNet Korea, Samsung пришлось сократить производство модели на 100 тысяч экземпляров. По словам журналистов издания, базовая модель S26 привлекает покупателей, которые хотят получить максимальную производительность, не переплачивая и не получая огромный экран.

Ранее источники издания Korea Economic заявили, что Samsung этим летом представит сразу три складных смартфона. Фирма должна представить Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 и Galaxy Z Fold Wide.