14:20, 13 апреля 2026

Гитарист культовой группы сообщил о неизлечимой болезни

Гитарист No Doubt Том Дюмон сообщил о неизлечимой болезни накануне гастролей
Андрей Шеньшаков

Фото: Imago / Famous / Globallookpress.com

Гитарист известной музыкальной группы No Doubt Том Дюмон сообщил о неизлечимом заболевании. О своем диагнозе он написал в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дюмон рассказал, что у него диагностировали болезнь Паркинсона на ранней стадии. 58-летний музыкант сообщил, что первые симптомы заболевания у него появились еще несколько лет назад. Со своими подозрениями артист обратился к терапевту и неврологу.

«Это было непросто. Каждый день непросто, и я сниму еще одно видео, в котором подробно расскажу о болезни Паркинсона. Хорошая новость в том, что я все еще могу играть музыку. Я все еще могу играть на гитаре. У меня все отлично получается», — поделился артист.

Гитарист уточнил, что продолжает готовиться к грядущему концертному туру: уже через месяц у коллектива запланировано выступление в Лас-Вегасе.

Ранее в американских СМИ появилось сообщение о кончине звезды «Назад в будущее» Майкла Джей Фокса, который страдает от болезни Паркинсона.

    Последние новости

    Кремль отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    Стало известно о предупреждениях о БПЛА в Эстонии

    Водители мототакси избили туристов в Таиланде и попали на видео

    Назван ключевой источник террористической опасности на Черном море

    В России оценили планы Украины перехватывать «Орешник» в космосе

    Продюсер назвал дату возвращения Пугачевой в Россию

    Российские войска ликвидировали украинского подполковника-националиста

    Названа незаметно ухудшающая осанку привычка

    Иран выступил с серьезным предупреждением

    Адвоката и юриста обвинили в хищении 41 миллиона рублей у известного российского блогера

    Все новости
