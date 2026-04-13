19:15, 13 апреля 2026Интернет и СМИ

Гоблин посочувствовал жене Трампа

Блогер Пучков не поверил, что Мелания Трамп была на острове Эпштейна
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, посочувствовал жене президента США Дональда Трампа Мелании из-за того, что ей приходится комментировать новости о связи с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

По словам Пучкова, он не верит в то, что первая леди США была на острове Эпштейна, и в то, что именно финансист-педофил познакомил ее с Трампом. Гоблин также отметил, что на момент встречи с будущим мужем Мелания была взрослым человеком, поэтому она не могла быть жертвой Эпштейна.

«Выражаем Мелании наше сочувствие. С моей точки зрения, она приличная женщина, которую подобные вещи просто не касаются», — заявил блогер

Ранее Мелания Трамп опровергла информацию о ее связях с Эпштейном. Она также заверила, что финансист не знакомил ее с будущим мужем.

О том, что президент США и его жена познакомились благодаря Эпштейну, в феврале заявила бывшая помощница финансиста. Показания его сотрудницы опубликовало американское министерство юстиции.

