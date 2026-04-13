Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:46, 13 апреля 2026

Инженер упал с самолета в аэропорту Европы и остался с переломами рук и ног

Авиаинженер упал с самолета авиакомпании Jet2 в Манчестере
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Phil Noble / Reuters

Авиаинженер упал с пассажирского самолета авиакомпании Jet2 в аэропорту Европы и остался с переломами рук и ног. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Уточняется, что несчастный случай произошел в авиагавани английского города Манчестер 11 апреля. Известно, что специалист находился на задней части авиалайнера и случайно свалился. К самолету прибыли медики, они обнаружили пострадавшего со множественными травмами, в том числе переломами рук и ног.

В настоящее время инженер все еще в больнице. Авиакомпания начала расследование по факту случившегося.

Ранее другой несчастный случай произошел в аэропорту США с одним из работников, который занимался буксировкой груза. Во время транпортировки грузового поддона машина 28-летнего сотрудника аэродрома Джона Брэндона Пикасо Лакаянга была раздавлена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok