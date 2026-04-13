Инженер упал с самолета в аэропорту Европы и остался с переломами рук и ног

Авиаинженер упал с пассажирского самолета авиакомпании Jet2 в аэропорту Европы и остался с переломами рук и ног. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Уточняется, что несчастный случай произошел в авиагавани английского города Манчестер 11 апреля. Известно, что специалист находился на задней части авиалайнера и случайно свалился. К самолету прибыли медики, они обнаружили пострадавшего со множественными травмами, в том числе переломами рук и ног.

В настоящее время инженер все еще в больнице. Авиакомпания начала расследование по факту случившегося.

Ранее другой несчастный случай произошел в аэропорту США с одним из работников, который занимался буксировкой груза. Во время транпортировки грузового поддона машина 28-летнего сотрудника аэродрома Джона Брэндона Пикасо Лакаянга была раздавлена.