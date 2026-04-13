19:43, 13 апреля 2026Мир

Иран прокомментировал планы военного вмешательства в Ормузский пролив

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Любое военное вмешательство в Ормузский пролив станет эскалацией кризиса на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на представителя иранского Министерства обороны сообщает Reuters.

«Любое военное вмешательство иностранных держав в Ормузский пролив приведет к эскалации кризиса и нестабильности в глобальной энергетической безопасности», — сказал собеседник агентства.

Ранее был обнародован американский план блокировки иранских портов, согласно которому Соединенные Штаты считают своим правом захватывать суда в Ормузском проливе. Иранская сорона, в свою очередь, заявила, что захват судов является «актом пиратства».

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Штаты заблокируют Ормузский пролив 13 апреля в 17:00 по московскому времени.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде.

