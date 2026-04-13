Изрешеченный самолет-заправщик ВВС США прилетел в Британию

War Zone: В Британию прилетел изрешеченный самолет ВВС США КС-135 Stratotanker

Изрешеченный осколками самолет-заправщик Военно-воздушных сил (ВВС) США КС-135 Stratotanker прилетел на авиабазу Милденхолл в Великобритании. Об этом сообщает портал War Zone.

«Самолет KC-135R был замечен во время транзита через авиабазу Милденхолл ВВС Великобритании. Его корпус был покрыт заплатами, наложенными на места повреждений от осколков», — говорится в публикации.

Авторы материала утверждают, что самолет, входящий в состав ВВС Национальной гвардии штата Огайо, вероятно, был поврежден в результате иранского удара по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии в марте.

Ранее сообщалось, что в ходе ракетной атаки Ирана на авиабазу «Принц Султан» были выведены из строя два самолета дальней радиолокационной разведки ВВС США Boeing E-3 Sentry. В результате удара также пострадали несколько американских военнослужащих.