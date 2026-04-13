14:00, 13 апреля 2026

«Калашников» начал испытания нового ЗРК «Крона»

«Калашников» начал предварительные испытания нового ЗРК «Крона»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: АО «Концерн «Калашников»

«Калашников» начал предварительные испытания новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны «Крона». Об этом сообщила пресс-служба концерна.

В состав «Кроны» входят средства обнаружения, управления, а также мобильные боевые машины или стационарные боевые модули, которые объединены в единую систему. ЗРК предназначен для прикрытия различных объектов от ударов средств воздушного нападения. Основными целями «Кроны» являются беспилотники.

Концерн подчеркнул, что предварительные испытания «Кроны» проходят в условиях, близких к его предполагаемому использованию. Это позволит выявить замечания и оперативно доработать ЗРК.

Гендиректор «Калашникова» Алан Лушников добавил, что от научно-исследовательской работы до создания нового комплекса прошло менее двух лет.

В ноябре Лушников сообщил, что «Крона-Э» будет готова к серийному производству в 2026 году.

