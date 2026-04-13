«Калашников» начал испытания нового ЗРК «Крона»

«Калашников» начал предварительные испытания нового ЗРК «Крона»

«Калашников» начал предварительные испытания новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны «Крона». Об этом сообщила пресс-служба концерна.

В состав «Кроны» входят средства обнаружения, управления, а также мобильные боевые машины или стационарные боевые модули, которые объединены в единую систему. ЗРК предназначен для прикрытия различных объектов от ударов средств воздушного нападения. Основными целями «Кроны» являются беспилотники.

Концерн подчеркнул, что предварительные испытания «Кроны» проходят в условиях, близких к его предполагаемому использованию. Это позволит выявить замечания и оперативно доработать ЗРК.

Гендиректор «Калашникова» Алан Лушников добавил, что от научно-исследовательской работы до создания нового комплекса прошло менее двух лет.

В ноябре Лушников сообщил, что «Крона-Э» будет готова к серийному производству в 2026 году.