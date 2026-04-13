«ЕП»: В Киеве хотят помочь Мадьяру в вопросе решений по Украине

В Киеве хотят помочь будущему премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру в вопросе решений Будапешта по Украине. Об этом пишет украинское издание «Европейская правда» («ЕП») со ссылкой на неназванные источники.

По словам журналистов, властям Украины выгоднее помочь Мадьяру принять те решения по дипломатическому треку с Киевом, которые будут иметь общественную поддержку. Для этого, пишут в «ЕП», новый премьер должен будет преподнести договоренности с Украиной как победу.

«А Украина должна предложить ему эти победные элементы. По данным "Европейской правды", в Киеве это понимают и готовы помочь новому руководителю Венгрии», — говорится в публикации.

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, где оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром набрала конституционное большинство мест в парламенте. Он пообещал во время своего мандата сделать Будапешт сильным союзником Евросоюза и Североатлантического альянса (НАТО), а также высказался о необходимости сесть за стол переговоров с Россией.