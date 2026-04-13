Бывший СССР
15:05, 13 апреля 2026

Киев захотел помочь новому премьеру Венгрии в одном вопросе

«ЕП»: В Киеве хотят помочь Мадьяру в вопросе решений по Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Киеве хотят помочь будущему премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру в вопросе решений Будапешта по Украине. Об этом пишет украинское издание «Европейская правда» («ЕП») со ссылкой на неназванные источники.

По словам журналистов, властям Украины выгоднее помочь Мадьяру принять те решения по дипломатическому треку с Киевом, которые будут иметь общественную поддержку. Для этого, пишут в «ЕП», новый премьер должен будет преподнести договоренности с Украиной как победу.

«А Украина должна предложить ему эти победные элементы. По данным "Европейской правды", в Киеве это понимают и готовы помочь новому руководителю Венгрии», — говорится в публикации.

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, где оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром набрала конституционное большинство мест в парламенте. Он пообещал во время своего мандата сделать Будапешт сильным союзником Евросоюза и Североатлантического альянса (НАТО), а также высказался о необходимости сесть за стол переговоров с Россией.

    Последние новости

    Кремль отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    Стало известно о предупреждениях о БПЛА в Эстонии

    Водители мототакси избили туристов в Таиланде и попали на видео

    Назван ключевой источник террористической опасности на Черном море

    В России оценили планы Украины перехватывать «Орешник» в космосе

    Продюсер назвал дату возвращения Пугачевой в Россию

    Российские войска ликвидировали украинского подполковника-националиста

    Названа незаметно ухудшающая осанку привычка

    Иран выступил с серьезным предупреждением

    Адвоката и юриста обвинили в хищении 41 миллиона рублей у известного российского блогера

    Все новости
