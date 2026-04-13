Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
21:32, 13 апреля 2026Спорт

Кучерова признали фаворитом в борьбе за индивидуальную награду НХЛ

Кучерова признали фаворитом в борьбе за звание самого ценного игрока НХЛ
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters

Российского форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова признали фаворитом в борьбе за индивидуальную награду Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ESPN.

По результатам опроса среди членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов, 50 процентов респондентов поставили Кучерова на первое место в списке претендентов на «Харт Трофи» — награду самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Помимо него, в тройку фаворитов входят нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и его коллега по амплуа из «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккиннон.

Также на звание лучшего новичка сезона претендует российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов. Эту награду вручают хоккеистам в возрасте до 26 лет, которые проводят первый сезон в лиге.

Ранее журналисты назвали голкипера «Тампы» Андрея Василевского главным претендентом на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю НХЛ. 31-летний россиянин уже завоевывал эту награду в 2019 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok