Квартира балерины Большого театра в центре Москвы осталась без наследника после ее смерти

Квартира в Москве ушедшей без завещания балерины Богуславской пустует пятый год

Элитная квартира ушедшей из жизни бывшей артистки Большого театра Аллы Богуславской в центре Москвы пустует пятый год. У балерины не осталось прямых наследников, а объявившийся недавно дальний родственник не может добиться квартиры, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, балерина оставила квартиру площадью 70 квадратных метров в Большом Каретном переулке, ее стоимость составляет примерно 38 миллионов рублей. Женщина, о смерти которой стало известно в 2022 году, не оставила завещания. У нее нет прямых наследников. Однако недавно на квартиру начал претендовать дальний родственник — племянник мужа, но доказать право собственности на элитное жилье без завещания он не может.

Кроме квартиры, балерина оставила драгоценности, антиквариат и авторские права на один из своих хореографических этюдов. Общая стоимость всего наследства — около 70 миллионов рублей.

Ранее садовник и дизайнер из Великобритании Джонатан Хардвик получил в наследство 500 антикварных газонокосилок. Эту технику его отец Стэн Хардвик, бывший смотритель гольф-клуба, собирал более 35 лет.