Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:43, 7 апреля 2026

Мужчина получил в наследство 500 газонокосилок

Антонина Черташ
Фото: Donald Mroczkowski / Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании, унаследовавший коллекцию из 500 антикварных газонокосилок, признался, что теперь испытывает трудности с выбором, когда приходит время стричь траву. Об этом сообщает York Press.

49-летний Джонатан Хардвик, работающий садовником и ландшафтным дизайнером, стал обладателем одного из крупнейших в Великобритании собраний винтажной садовой техники. Британец получил в наследство 500 газонокосилок, которые его отец Стэн Хардвик, бывший смотритель гольф-клуба, собирал более 35 лет. Коллекция стоимостью в десятки тысяч фунтов размещена в девяти сараях, двойном гараже и даже в комнатах дома, где живет вдова Стэна.

Самые старые экземпляры датируются XIX веком, а редчайшая модель 1861 года Shanks оценивается в пять тысяч фунтов стерлингов (примерно 640 тысяч рублей). Среди экспонатов есть и другие уникальные экземпляры, например, роликовая тройная газонокосилка Shanks середины 1920-х годов.

Джонатан, который начал возиться с техникой вместе с отцом еще в 10 лет, поклялся сохранить и даже пополнить собрание. «Сложнее всего следить за тем, чтобы они не заржавели. Я очень горжусь коллекцией, это частичка британской истории. Каждый раз, когда я вхожу в дверь, они напоминают мне об отце», — рассказал британец.

Ранее сообщалось, что покупатель старого дома в британском графстве Хэмпшир нашел в подвале забытую коллекцию редких вин бордо 1929-1964 годов. Стоимость находки оценили в сумму от 20 тысяч до 40 тысяч фунтов стерлингов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok