15:13, 13 апреля 2026

Раскрыт многомиллионный доход сына Маслякова от КВН

Олег Давыдов

Сын бывшего руководителя КВН Александра Маслякова, бизнесмен и телеведущий Александр Масляков-младший в 2025 году заработал почти миллиард рублей. Его доход раскрыла «Газета.Ru».

Масляков-младший является владельцем телевизионного творческого объединения «АМиК», которое занимается производством КВН. Раньше часть акций компании принадлежала его родителям, но сейчас он является единственным учредителем и руководителем бизнеса. Согласно бухгалтерской отчетности, в 2025 году компания принесла ему 948 миллионов рублей дохода, а чистая прибыль составила 132 миллиона рублей.

Также у Маслякова-младшего есть компании «КВН продакшн», «КВН кафе» и «КВН сувенир». Их общая выручка за прошлый год составила 49,2 миллиона рублей.

При этом в 2024 году сумма, заработанная сыном Маслякова на «АМиК», была больше — 1,6 миллиарда рублей. Чистая прибыль тогда составила 210,6 миллиона рублей. Другие компании в том же году принесли телеведущему 43,5 миллиона рублей дохода.

    Последние новости

    Кремль отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    Стало известно о предупреждениях о БПЛА в Эстонии

    Водители мототакси избили туристов в Таиланде и попали на видео

    Назван ключевой источник террористической опасности на Черном море

    В России оценили планы Украины перехватывать «Орешник» в космосе

    Продюсер назвал дату возвращения Пугачевой в Россию

    Российские войска ликвидировали украинского подполковника-националиста

    Названа незаметно ухудшающая осанку привычка

    Иран выступил с серьезным предупреждением

    Адвоката и юриста обвинили в хищении 41 миллиона рублей у известного российского блогера

    Все новости
