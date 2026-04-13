Раскрыт многомиллионный доход сына Маслякова от КВН

Сын телеведущего Маслякова в 2025 году заработал на КВН почти миллиард рублей

Сын бывшего руководителя КВН Александра Маслякова, бизнесмен и телеведущий Александр Масляков-младший в 2025 году заработал почти миллиард рублей. Его доход раскрыла «Газета.Ru».

Масляков-младший является владельцем телевизионного творческого объединения «АМиК», которое занимается производством КВН. Раньше часть акций компании принадлежала его родителям, но сейчас он является единственным учредителем и руководителем бизнеса. Согласно бухгалтерской отчетности, в 2025 году компания принесла ему 948 миллионов рублей дохода, а чистая прибыль составила 132 миллиона рублей.

Также у Маслякова-младшего есть компании «КВН продакшн», «КВН кафе» и «КВН сувенир». Их общая выручка за прошлый год составила 49,2 миллиона рублей.

При этом в 2024 году сумма, заработанная сыном Маслякова на «АМиК», была больше — 1,6 миллиарда рублей. Чистая прибыль тогда составила 210,6 миллиона рублей. Другие компании в том же году принесли телеведущему 43,5 миллиона рублей дохода.