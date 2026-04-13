Макрон прокомментировал ситуацию с Ормузским проливом

Макрон анонсировал конференцию по судоходству в Ормузском проливе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости достичь прочного урегулирования на Ближнем Востоке дипломатическими средствами. По его словам, решение должно обеспечить региону надежную основу для мирной жизни каждой из сторон. Об этом политик написал в социальной сети Х.

Французский лидер подчеркнул, что для этого предстоит решить вопросы ядерной и ракетной деятельности Ирана, а также восстановить свободное судоходство в Ормузском проливе. «Франция готова сыграть свою полную роль, как она это делала с первого дня конфликта», — заявил Макрон.

В ближайшие дни Париж совместно с Лондоном проведет конференцию стран, готовых участвовать в мирной многонациональной миссии по защите судоходства в проливе. Эта строго оборонительная миссия, независимая от воюющих сторон, развернется, как только позволит ситуация, подчеркнул политик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США заблокируют Ормузский пролив 13 апреля в 17:00 по московскому времени. Также он рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива на фоне провала переговоров. По словам американских чиновников, таким образом США хотят подтолкнуть Исламскую Республику пойти на уступки.