Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:50, 13 апреля 2026

Макрон прокомментировал ситуацию с Ормузским проливом

Макрон анонсировал конференцию по судоходству в Ормузском проливе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости достичь прочного урегулирования на Ближнем Востоке дипломатическими средствами. По его словам, решение должно обеспечить региону надежную основу для мирной жизни каждой из сторон. Об этом политик написал в социальной сети Х.

Французский лидер подчеркнул, что для этого предстоит решить вопросы ядерной и ракетной деятельности Ирана, а также восстановить свободное судоходство в Ормузском проливе. «Франция готова сыграть свою полную роль, как она это делала с первого дня конфликта», — заявил Макрон.

В ближайшие дни Париж совместно с Лондоном проведет конференцию стран, готовых участвовать в мирной многонациональной миссии по защите судоходства в проливе. Эта строго оборонительная миссия, независимая от воюющих сторон, развернется, как только позволит ситуация, подчеркнул политик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США заблокируют Ормузский пролив 13 апреля в 17:00 по московскому времени. Также он рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива на фоне провала переговоров. По словам американских чиновников, таким образом США хотят подтолкнуть Исламскую Республику пойти на уступки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали поражение Орбана на выборах в Венгрии

    Руководители российской городской больницы обманули медиков ради наживы

    США осыпали комплиментами «потенциального нового лидера» Ирана

    В российском городе из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали почти 700 человек

    Криминальный статус помогал российскому бизнесмену зарабатывать миллионы

    В офисе Зеленского сделали заявление о снижении призывного возраста

    Россиянин пришел в себя после пяти часов клинической смерти

    В России оценили риски распространения оспы обезьян

    Трамп признал угрозу затягивания США в войну с Ираном

    На Украине рассказали о запуске «гиперзвуковых ракет»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok