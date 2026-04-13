19:35, 13 апреля 2026Спорт

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Акрон»

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Акрон» в матче 24-го тура РПЛ
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Акрон» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

К середине первого тайма бело-голубые вышли вперед усилиями Муми Нгамале, реализовавшего пенальти, и Артура Гомеса. Стефан Лончар на 42-й минуте отыграл один мяч для «Акрона», а в конце второй половины игры сравнял счет после 11-метрового удара. Победный для «Динамо» мяч на 95-й минуте забил Константин Тюкавин.

После этой победы подопечные Ролана Гусева набрали 34 очка в 24 матчах и поднялись на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре они сыграют 18 апреля на выезде с «Пари Нижний Новгород». Поединок начнется в 19:30 по московскому времени.

«Акрон» остался на 12-й позиции, в активе команды Заура Тедеева 22 балла в 24 встречах. Следующим соперником тольяттинцев станет «Рубин». Матч между этими командами пройдет 18 апреля в Казани, начало в 17:00 мск.

