Новости спорта
20:31, 13 апреля 2026Спорт

Мостовой предложил первой женщине-тренеру мужского клуба раздеться перед игроками

Мостовой предложил женщине-тренеру «Униона» зайти в раздевалку в нижнем белье
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Annegret Hilse / File Photo / Reuters

Бывший капитан сборной России Александр Мостовой предложил первой женщине-тренеру мужского футбольного клуба «Унион» Мари-Луизе Эте раздеться перед игроками. Его слова приводит «РБ Спорт».

«От нее будет толк, если она только в нижнем белье будет заходить в раздевалку и таким образом мотивировать своих игроков. А так, чистый хайп и чей-то неудачный эксперимент», — сказал Мостовой.

Также Мостовой добавил, что, по его мнению, в футбольные клубы сейчас берут на работу первых встречных. «Это просто смешно, полнейший абсурд, конечно! Просто интересно, кто это все делает? Футбол извращают. Ну какая женщина в мужском футболе? Сначала я подумал, что это чья-то шутка, но это произошло на самом деле», — отметил Мостовой.

Ранее стало известно, что 34-летняя Мари-Луизе Эта стала исполняющей обязанности главного тренера немецкого футбольного клуба «Унион». До этого она работала в системе берлинцев с командой U19.

    Последние новости

    Будущий премьер Венгрии высказался о диалоге с Путиным и счел россиян прекрасными людьми. Он поддержал снятие санкций ЕС с России

    Кучерова признали фаворитом в борьбе за индивидуальную награду НХЛ

    Небензя назвал ЕС соучастником преступлений Украины

    Мощный пожар в парке аттракционов в российском городе попал на видео

    Россиянам подсказали простую формулу для оценки эффективности сна

    В Заветах Ильича взметнулось пламя высотой с трехэтажный дом

    Трамп объяснил цели американцев в Ормузском проливе

    Медведев прокомментировал планы США по блокировке Ормузского пролива фразой Оруэлла

    Волонтеры спасли упавшего в бетонную яму бобра

    Бездомный преступник спас потерявшегося шестилетнего мальчика

