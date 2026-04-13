Мостовой предложил первой женщине-тренеру мужского клуба раздеться перед игроками

Мостовой предложил женщине-тренеру «Униона» зайти в раздевалку в нижнем белье

Бывший капитан сборной России Александр Мостовой предложил первой женщине-тренеру мужского футбольного клуба «Унион» Мари-Луизе Эте раздеться перед игроками. Его слова приводит «РБ Спорт».

«От нее будет толк, если она только в нижнем белье будет заходить в раздевалку и таким образом мотивировать своих игроков. А так, чистый хайп и чей-то неудачный эксперимент», — сказал Мостовой.

Также Мостовой добавил, что, по его мнению, в футбольные клубы сейчас берут на работу первых встречных. «Это просто смешно, полнейший абсурд, конечно! Просто интересно, кто это все делает? Футбол извращают. Ну какая женщина в мужском футболе? Сначала я подумал, что это чья-то шутка, но это произошло на самом деле», — отметил Мостовой.

Ранее стало известно, что 34-летняя Мари-Луизе Эта стала исполняющей обязанности главного тренера немецкого футбольного клуба «Унион». До этого она работала в системе берлинцев с командой U19.