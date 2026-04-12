Мари-Луизе Эта стала первой женщиной, возглавившей футбольную команду в Европе

Впервые в истории высших лиг Европы тренером футбольной команды стала женщина. Мари-Луизе Эта назначена исполняющим обязанности главного тренера немецкого «Униона». Об этом сообщается на сайте клуба.

Стать первой женщиной, возглавившей европейский клуб, Эте пришлось после того, как руководство «Униона» отправило в отставку бывшего наставника команды Штеффена Баумгарта. Под его руководством команда расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице, находясь в семи очках от зоны стыковых матчей.

Ранее 34-летняя Эта возглавляла команду U19 в системе «Униона». Кроме того, она была ее менеджером.

