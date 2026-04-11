14:33, 11 апреля 2026

Главному тренеру «Балтики» Талалаеву провели операцию на кишечнике

Владислав Уткин
Андрей Талалаев. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву провели операцию. Об этом сообщает в Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Талалаеву сделали операцию на кишечнике, ему вырезали 20 сантиметров кишечника. Отмечается, что хирургическое вмешательство было вызвано давними проблемами наставника калининградцев с желудочно-кишечным трактом. В последнее время Талалаев не пил алкоголь, мало ел и сидел на диете.

Доктора констатировали у Талалаева дивертикулит — воспалительное заболевание кишечника, которое характеризуется воспалением стенок толстой кишки. Тренера перевели из реанимации в обычную палату, он чувствует себя хорошо.

Ранее Талалаева дисквалифицировали на четыре матча Российской премьер-лиги за то, что он выбил мяч на трибуны и поучаствовал в потасовке, случившейся в конце домашней игры «Балтики» с ЦСКА (1:0). Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

