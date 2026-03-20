Озвучено наказание выбившему мяч на трибуны главному тренеру «Балтики»

Главного тренера «Балтики» Талалаева дисквалифицировали на 4 матча

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) озвучил наказание главному тренеру калининградской «Балтики» Андрею Талалаеву, удаленному в матче 21-го тура чемпионата страны против московского ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист дисквалифицирован на четыре матча. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев посоветовал Талалаеву обратиться к психотерапевту. «Нехорошо, когда работа так плохо сказывается на здоровье», — заявил функционер.

Матч 21-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» — ЦСКА прошел 14 марта и завершился победой калининградцев со счетом 1:0. В концовке встречи произошла массовая потасовка между тренерами и футболистами команд, которая началась с того, что Талалаев выбил на трибуны мяч, оказавшийся в ауте.