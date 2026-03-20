Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
14:18, 20 марта 2026

Озвучено наказание выбившему мяч на трибуны главному тренеру «Балтики»

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) озвучил наказание главному тренеру калининградской «Балтики» Андрею Талалаеву, удаленному в матче 21-го тура чемпионата страны против московского ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист дисквалифицирован на четыре матча. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев посоветовал Талалаеву обратиться к психотерапевту. «Нехорошо, когда работа так плохо сказывается на здоровье», — заявил функционер.

Матч 21-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» — ЦСКА прошел 14 марта и завершился победой калининградцев со счетом 1:0. В концовке встречи произошла массовая потасовка между тренерами и футболистами команд, которая началась с того, что Талалаев выбил на трибуны мяч, оказавшийся в ауте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok