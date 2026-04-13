07:29, 13 апреля 2026

Мужчина взбесил жену одной туалетной привычкой и надолго лишил ее спокойствия

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Пользовательница Reddit с ником Wonderful_Algae627 пожаловалась на своего супруга из-за его неряшливого поведения во время посещения туалета. По ее словам, проблема проявилась месяц назад — после переезда пары в новый дом.

«У нас все замечательно, за исключением одной отвратительной проблемы: он постоянно писает на пол в ванной. Сначала я думала, что это единичный случай, но потом стала замечать маленькие лужицы или брызги мочи вокруг туалета каждый день. Иногда я заходила после него, наступала на коврик или плитку и понимала, что моя нога мокрая. И это определенно была не вода», — посетовала женщина.

Попытки мягко поговорить с супругом не привели к успеху — мужчина просто отмахивался от жены, игнорируя проблему. Из-за этого она вынуждена была «бесчисленное количество раз» мыть пол в ванной. Чтобы дать мужу возможность самостоятельно устранять последствия своей неряшливости, она разложила рядом с унитазом дезинфицирующие салфетки и бумажные полотенца, однако он ими пользоваться не стал.

«Несколько ночей назад я снова наступила в мокрое пятно и просто потеряла терпение. Я сказала ему, что больше не буду это убирать, и если он планирует продолжать промахиваться, пусть сам разбирается с последствиями. Он сказал, что я "преувеличиваю" и "проявляю неуважение", потому что "все мужчины иногда промахиваются". Теперь он почти не разговаривает со мной и ведет себя так, будто я оскорбила весь его пол», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на брата собственного мужа. По ее словам, тот нередко заезжает к ней в гости и ведет себя крайне неряшливо при походе в туалет.

    Последние новости

    «Трамп проиграл». В России сделали неожиданный вывод после итогов выборов в Венгрии

    Назван самый популярный смартфон Samsung

    Тревел-блогер описал поведение россиян в путешествиях фразой «переплачивают везде»

    Мужчина взбесил жену одной туалетной привычкой и надолго лишил ее спокойствия

    Польша одним словом описала отношения с новым правительством Венгрии

    Раскрыты детали атаки ВСУ на российские регионы после завершения пасхального перемирия

    Похитителей миллионов Долиной связали с криптобиржами

    Вернувшийся с переговоров Вэнс рассказал о непреодолимом споре США и Ирана

    Обрадовавшейся поражению Орбана Европе сообщили неприятный факт о Мадьяре

    Африканка посмеялась над своей внешностью после использования корейского крема

    Все новости
