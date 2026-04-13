Мужчина затоптал крольчонка возлюбленной

В США мужчина убил двухмесячного крольчонка возлюбленной и выбросил его в окно

В Лос-Анджелесе, США, 25-летнего Николаса Харта обвинили в расправе над двухмесячным крольчонком. Об этом пишет People.

Погибший кролик по кличке Момо принадлежал возлюбленной Харта. Во время ссоры с девушкой мужчина так разозлился, что затоптал ее маленького питомца. После он положил его в пакет для мусора и выбросил из окна.

Выяснилось, что Харт не впервые впадает в неконтролируемые приступы ярости. Ранее его обвиняли в избиении возлюбленной. Сейчас ему предъявлены обвинения в жестоком обращении с животным, в причинении вреда сожительнице, а также в попытке помешать потерпевшей дать показания. Кроме того, мужчину будут судить за то, что он неоднократно нарушил судебный запрет на общение с девушкой.

С таким набором обвинений Харту грозит до восьми лет тюрьмы. Ему уже запретили заводить питомцев.

