Мужчина затоптал крольчонка возлюбленной

13 апреля 2026



В США мужчина убил двухмесячного крольчонка возлюбленной и выбросил его в окно
Юлия Юткина
Фото: David McNew / Getty Images

В Лос-Анджелесе, США, 25-летнего Николаса Харта обвинили в расправе над двухмесячным крольчонком. Об этом пишет People.

Погибший кролик по кличке Момо принадлежал возлюбленной Харта. Во время ссоры с девушкой мужчина так разозлился, что затоптал ее маленького питомца. После он положил его в пакет для мусора и выбросил из окна.

Выяснилось, что Харт не впервые впадает в неконтролируемые приступы ярости. Ранее его обвиняли в избиении возлюбленной. Сейчас ему предъявлены обвинения в жестоком обращении с животным, в причинении вреда сожительнице, а также в попытке помешать потерпевшей дать показания. Кроме того, мужчину будут судить за то, что он неоднократно нарушил судебный запрет на общение с девушкой.

Материалы по теме:
«Худший кошмар женщины» Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
«Худший кошмар женщины»Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
2 февраля 2023
«Страшный упырь» Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
«Страшный упырь»Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
30 января 2023

С таким набором обвинений Харту грозит до восьми лет тюрьмы. Ему уже запретили заводить питомцев.

Ранее сообщалось, что в провинции Трат на востоке Таиланда слон затоптал 63-летнего рабочего. По предварительным данным, это был Джао Дэйв — дикий самец-одиночка, который и прежде нападал на людей.

    Последние новости

    «Брюссель не должен быть слишком доволен». Что означает победа оппозиции в Венгрии для ЕС, России и Украины?

    Предсказаны последствия морской блокады Ормузского пролива со стороны США

    Китай ответил на угрозы Трампа из-за Ирана

    В России захотели восстанавливать старые самолеты

    В США собрались преследовать всех покупателей и продавцов иранской нефти

    Украина атаковала Севастополь

    В российском регионе произошла задержка поездов из-за падения опоры на пути

    Мужчина затоптал крольчонка возлюбленной

    Ксения Собчак показала фото интимного момента с мужем

    Лавров посетит Китай

    Все новости
