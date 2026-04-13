Трамп рассказал о «лежащем на дне» флоте Ирана

Трамп назвал полностью уничтоженным Военно-морской флот Ирана

Военно-морской флот (ВМФ) Ирана был полностью уничтожен в результате военной операции США и Израиля. С таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Военно-морской флот Ирана лежит на дне моря, полностью уничтоженный», — высказался глава Белого дома.

По словам Трампа, армия США уничтожила 158 судов ВМФ Ирана в ходе начавшейся 28 февраля военной операции. При этом он добавил, что американские военные не стали наносить удары по «быстрым ударным кораблям» Исламской Республики (предположительно, имеются в виду ракетные катера — прим. «Ленты.ру»), посчитав их не представляющими угрозы.

«Если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей блокаде [Ормузского пролива], они будут немедленно уничтожены!» — подчеркнул американский лидер.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде.

В 17:00 мск 13 апреля Центральное командование армии США (CENTCOM) начало блокаду Ормузского пролива в отношении судов, следующих в порты Ирана или выходящих из них. При этом, по заявлениям главы Белого дома, действия Военно-морских сил США не затронут корабли, направляющиеся в другие страны Персидского залива.