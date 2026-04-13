03:58, 13 апреля 2026

На Камчатке раскрыли состояние выживших после смертельного похода туристов

Медики назвали состояние пострадавших на Камчатке туристов удовлетворительным
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Состояние туристов, пострадавших в трагедии на Камчатке, врачи оценивают как удовлетворительное. Подробностями с журналистами ТАСС поделился главврач краевой больницы Михаил Селютин.

По его словам, в настоящий момент решается вопрос о выписке пациентов. «Состояние госпитализированных туристов удовлетворительное, после обеда будет решаться вопрос об их выписке», — отметил Селютин.

Как подчеркнул врач, в больницу были госпитализированы четверо туристов. Они поступили в медучреждение в состоянии средней тяжести.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

28 марта между путешественниками вспыхнул конфликт, и группа разделилась. Семь человек вышли на маршрут, не имея при себе палаток и спутникового телефона. 8 апреля в районе перевала началась сильная пурга, что осложнило передвижение и связь. Двое из семи туристов не выжили.

