На Западе признали просчет Трампа в Иране

Заявления президента США Дональда Трампа о планах блокировать Ормузский пролив были ошибкой. Об этом в соцсети Х высказался профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Если США перекроют Ормузский пролив, то Йемен, скорее всего, заблокирует Баб-эль-Мандеб (…). Предположение о доминировании в эскалации — главный просчет Трампа», — признал эксперт.

Ранее депутат израильского Кнессета от фракции «Оцма Йехудит» Цвика Фогель в контексте урегулирования конфликта на Ближнем Востоке обратился к Трампу со словами: «Если ты должен стрелять, стреляй. Не крякай».

12 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил Москву за оказанную иранскому народу гуманитарную помощь во время войны с Израилем и Соединенными Штатами.