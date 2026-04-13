Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:59, 13 апреля 2026Мир

На Западе признали просчет Трампа в Иране

Профессор Дизен: Планы Трампа по блокировке Ормузского пролива были ошибкой
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Getty Images

Заявления президента США Дональда Трампа о планах блокировать Ормузский пролив были ошибкой. Об этом в соцсети Х высказался профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Если США перекроют Ормузский пролив, то Йемен, скорее всего, заблокирует Баб-эль-Мандеб (…). Предположение о доминировании в эскалации — главный просчет Трампа», — признал эксперт.

Ранее депутат израильского Кнессета от фракции «Оцма Йехудит» Цвика Фогель в контексте урегулирования конфликта на Ближнем Востоке обратился к Трампу со словами: «Если ты должен стрелять, стреляй. Не крякай».

12 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил Москву за оказанную иранскому народу гуманитарную помощь во время войны с Израилем и Соединенными Штатами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал Венгрию недружественной страной и решил не поздравлять Мадьяра с победой. Но он готов сотрудничать с Россией

    Мадьяр высказался о звонке Путину

    МИД России указал Европе на чрезвычайно высокую цену за глупость

    Российский диджей высмеял фигуру танцовщицы на чемпионате и угодил в скандал

    Россиянам напомнили о последствиях неприличного жеста из окна машины

    Жители российского города выкупили часть улицы и лишили соседей одной вещи

    Российский учитель повалил школьника на пол после его слов

    В Британию после удара Ирана прибыл американский KC-135R в «заплатках»

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за мусора в подъезде

    На Западе признали просчет Трампа в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok