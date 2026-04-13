На Западе сообщили о серьезной ошибке Ирана

Профессор Малинен назвал решение Ирана пойти на уступки ради мира ошибкой

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал решение Ирана пойти на уступки ради заключения мира серьезной ошибкой. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Я бы счел такой шаг серьезной ошибкой, поскольку он приведет лишь к политике "откладывай и притворяйся", за которой последует третья, еще более разрушительная фаза войны», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между США и Ираном может быть «сорвано в любой момент» из-за несоблюдения условий соглашения Тегераном. Политик подчеркнул, что американская сторона сочла действия Исламской Республики нарушением достигнутых договоренностей.