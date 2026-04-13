На Западе сообщили о серьезной ошибке Ирана

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал решение Ирана пойти на уступки ради заключения мира серьезной ошибкой. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Я бы счел такой шаг серьезной ошибкой, поскольку он приведет лишь к политике "откладывай и притворяйся", за которой последует третья, еще более разрушительная фаза войны», — подчеркнул он.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между США и Ираном может быть «сорвано в любой момент» из-за несоблюдения условий соглашения Тегераном. Политик подчеркнул, что американская сторона сочла действия Исламской Республики нарушением достигнутых договоренностей.